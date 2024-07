Une erreur improbable empêche un changement lors d’un match de Coupe de la ligue écossaise

C’est une capture d’écran qui vaut cher.

The Sun rapporte un fait improbable qui s’est déroulé ce dimanche lors d’un match de coupe de la Ligue d’Ecosse entre Motherwell, pensionnaire de l’élite du football écossais, et Partick Thistle, club de deuxième division. Après un résultat nul et vierge à la fin du temps réglementaire, The Jags (surnom des joueurs de Partick Whistle) ont été éliminés de la compétition, en terminant derrière leur adversaire du soir dans la poule en question. La rencontre s’est quand même terminée aux tirs au but pour décider de qui hériterait du point de bonus, même si celui-ci n’a rien changé au résultat final (un système à faire pâlir les play-off belges).

À la fin du match, le coach de Partick Whistle, Kris Doolan, a déclaré au micro de la chaîne britannique Premier Sports être désemparé, après que le corps arbitral lui a refusé un changement, sous prétexte que l’attaquant qu’il voulait faire entrer n’apparaissait pas sur la feuille du match. Sauf que le joueur en question était bien enregistré dans le système, mais que son nom a juste été rogné sur la capture d’écran de la liste des joueurs… Plutôt ballot, donc.

🔴🟡 @PartickThistle manager Kris Doolan on his frustration at the confusion that prevented him from making a substitution

"I went to put a striker on and was told I couldn't." 🗣️#PremierSportsCup pic.twitter.com/mONxLQOqbj

— Premier Sports (@PremSportsTV) July 28, 2024