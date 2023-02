Le geste classe du week-end.

Dans un derby de Glasgow en Coupe d’Écosse entre les Rangers et le Partick Thistle FC, les spectateurs de l’Ibrox Stadium ont pu admirer le fair-play de leur équipe. Après avoir inscrit un but controversé pour prendre l’avantage (Malik Tillman a chipé le ballon dans les pieds de Kevin Holt, alors que le cuir, mis en touche quelques secondes plus tôt, allait être rendu aux locaux), les Gers ont laissé leurs adversaires égaliser, à la demande de leur entraîneur anglais Michael Beale. Et ils l’ont tout de même emporté finalement (3-2).

Rangers allowed Partick Thistle to score from kick off after Tillman scored a controversial goal just moments before 👏 @RangersFC @PartickThistle pic.twitter.com/K46GcUwnag — Fitba Culture 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@fitbaculture) February 12, 2023

Un geste qui n’est pas sans rappeler celui de Marcelo Bielsa, alors entraîneur de Leeds : lors d’une rencontre de Championship face à Aston Villa, El Loco avait laissé l’équipe de Birmingham faire trembler les filets, après un but inscrit par l’attaquant Jonathan Kodjia alors qu’un joueur des Villans était au sol.

On en connaît beaucoup qui ne l’auraient pas fait.