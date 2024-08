Brighton fait encore chauffer la carte bleue

Brighton ne sait pas quoi faire de toute son oseille.

Après Georginio Rutter pour 47 millions d’euros, Yankuba Minteh pour 35, Mats Wieffer pour 32, Brajan Gruda pour 31 ou encore Ibrahim Osman pour 19, le club de Tony Bloom vient encore de claquer une trentaine de briques pour un joueur : Matt O’Riley, le milieu de terrain du Celtic, avec qui il est triple champion d’Écosse en titre.

Welcome to the Albion, Matt O'Riley! 🇩🇰 pic.twitter.com/44NgSIVa7G

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 26, 2024