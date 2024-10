Dor Peretz, capitaine d'Israël : «  Il y a des choses plus importantes que le football »

AT le Jeudi 10 Octobre à 09:24 Article modifié le Jeudi 10 Octobre à 09:24

Quand le football passe au second plan.

Ce jeudi soir, pour son troisième match de Ligue des nations, la France d’Aurélien Tchouaméni se rend en Hongrie pour y affronter… Israël. En raison du conflit avec la Palestine depuis un an – puis plus récemment contre le Liban -, la sélection n’a pas eu d’autres choix que de délocaliser ses matchs dans le pays de Viktor Orban. Face à la presse, le capitaine Dor Peretz a qualifié de « difficile » l’exode des joueurs d’Israël.

« Il y a des choses plus importantes que le football »

« Je pense que vous ne pouvez pas réaliser combien la situation est difficile, quand nos soldats défendent notre pays, qu’il reste des otages ou que certains sont tués, égraine le milieu de terrain du Maccabi Tel-Aviv. C’est difficile mais nous savons que c’est un privilège de jouer au foot, ce qui est notre domaine, pendant que notre pays est en guerre, et de donner de l’espoir et du bonheur à notre pays. Nous sommes fiers d’être là et de représenter Israël. »

Contre la France, Israël jouera son cinquième match officiel en Hongrie, allié politique de l’État hebreu. Dans un élan patriotique, le futur adversaire des Bleus a préféré minimiser l’importance de l’événement : « Il y a des choses plus importantes que le football, mais nous allons faire de notre mieux pour nous, la sélection et le peuple israélien. »

