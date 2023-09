Ligue Europa : le groupe de l’Olympique de Marseille

Alors, Marcelino voit-il toujours une finale ?

L’OM n’a pas été aidé par Stéphane Mbia, chargé de tirage au sort, puisque l’ancien milieu défensif du club l’a placé dans le groupe B de Ligue Europa, qui semble le plus relevé. En compagnie de l’Ajax Amsterdam, Brighton et l’AEK Athènes, les Marseillais auront fort à faire dès l’automne pour sortir des poules. Têtes de série des chapeaux un et trois, Néerlandais et Anglais sont de sacrés morceaux pour entamer la compétition, tandis que les Grecs peuvent toujours jouer les trouble-fête avec des réceptions qui s’annoncent bouillantes.

On aurait préféré le Panathinaïkos pour rendre l’addition encore plus corsée.

Le groupe de l’OM :

Ajax

Olympique de Marseille

Brighton

AEK Athènes