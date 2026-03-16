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Le Real pourra compter sur Kylian Mbappé pour valider sa qualification contre City

AR
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Le Real pourra compter sur Kylian Mbappé pour valider sa qualification contre City

La carte joker. Victorieux 3-0 lors du match aller de C1 face à Manchester City, le Real Madrid vient de publier son groupe pour le match retour avec plusieurs bonnes nouvelles. Álvaro Arbeloa va pouvoir compter sur le retour de ses cadres offensifs dont Mbappé et Bellingham.

Du monde en forme

Le Kyks, tenu à l’écart depuis plusieurs semaines pour un problème au genou, devrait commencer la partie sur le banc. C’est donc une demi-mauvaise nouvelle pour les Skyblues qui avaient mangé, la saison dernière, un triplé du natif de Paris, avec un cassage de reins en règle pour Gvardiol.

Même topo pour, Bellingham, blessé à la cuisse gauche depuis le 1er février. Du côté de la défense, l’infirmerie de la Maison-Blanche libère David Alaba et Álvaro Carreras pour combler les nombreuses absences défensives.

Encore un scénario invraisemblable en vue ?

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AR

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