Luis Suárez vers l’Inter Miami

Le Tonton Flingueur va rejouer avec La Puce.

En fin de contrat avec Grêmio, Luis Suárez (36 ans) devrait filer à l’Inter Miami, selon The Athletic. Un contrat court d’un an l’attendrait en Floride, là où évoluent déjà Jordi Alba, Sergio Busquets, et bien évidemment le tout frais athlète de l’année et octuple Ballon d’or : Lionel Messi.

Le Pistolero prendrait la place de Josef Martínez en tant que joueur désigné et serait ainsi en concurrence avec l’Équatorien Leonardo Campana en attaque.

« On a Leo Messi. Donc qu’est-ce que le monde ? Je vous le demande. »

Lionel Messi s'embrouille avec Jamie Carragher