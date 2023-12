Lionel Messi élu sportif de l’année par le Time Magazine

Qui l’arrêtera ? Pas la 5G.

Ce mardi, Lionel Messi (36 ans) a glané une nouvelle récompense prestigieuse. Champion du monde pour la première fois il y a moins d’un an, Ballon d’or pour la huitième fois fin octobre, La Pulga a « terminé le jeu », selon certains observateurs.

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN

— TIME (@TIME) December 5, 2023