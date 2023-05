Lionel Messi est élu sportif de l’année

Après tout, un trophée de plus, un trophée de moins…

À Paris ce lundi soir, Lionel Messi a été élu sportif mondial de l’année durant la cérémonie Laureus, récompensant annuellement les athlètes. Un sacre individuel mais également collectif, puisque c’est à l’attaquant qu’a été remis le trophée de l’Équipe de l’année, remporté par l’Argentine championne du monde.en décembre dernier.

Messi était nommé aux côtés de Kylian Mbappé, Max Verstappen, Rafael Nadal, Stephen Curry et Armand Duplantis. « J’ai réalisé mon rêve et celui de tout le pays, et c’est la meilleure chose qui me soit arrivée, ainsi qu’à tout le pays, après une si longue attente. Je voudrais donc partager ce prix avec toute l’Argentine » a-t-il réagi dans une intervention de circonstance.

Il ne remercie même pas le PSG ?

