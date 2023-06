Suivez le multiplex Ligue 1 spécial maintien !

TABLEAU DES SCORES

Auxerre 0-1 Lens

Nantes 1-0 Angers

Live

21h21 : Ohlalalala le scénario catastrophe pour Auxerre ! Ils ont eu quelques situations depuis le début du match, et ils se font surprendre sur une terrible perte de balle dans une zone dangereuse, ce qui offre un duel à Claude-Maurice, qui termine très justement. Aïe, ça sent pas très bon pour Auxerre.

21h20 : LE BUUUUUUUT DE LENS !!!!!!!!!

21h18 : Bon, eh bien, ça lance parfaitement cette soirée cette histoire, parce que devinez quoi ? Nantes est provisoirement en Ligue 1 la saison prochaine ! Auxerre va devoir marquer pour reprendre sa place de seizième.

21h17 : Incroyable boulot de Ludovic Blas sur le côté droit qui flirte avec la ligne et parvient finalement à centrer pour Ignatius Ganago, laissé totalement seul et qui conclut !

21h16 : OHHHHHHH LE BUT DE NANTES !!!!!

21h10 : Les Nantais font une belle entame en tout cas, ils n’ont pas l’air inhibé par l’enjeu, c’est déjà ça.

21h08 : Bon, ok, c’est Auxerre et Nantes qui nous intéressent ce soir. Mais si Boateng se met à nous offrir des petits CSC de la sorte pour pimenter notre soirée, ça peut devenir exceptionnel.

21h05 : Oh la parade de folie de Radu à Auxerre !!! Openda a parfaitement servi Claude-Maurice (me semble-t-il) absolument tout seul et le gardien roumain s’est interposé miraculeusement. Premier ouf de soulagement pour les gars de Pélissier…

21h04 : Première tentative lointaine signée Blas à Nantes, c’est dans les bras du gardien angevin.

21h02 : Haise a d’ailleurs fait souffler quelques cadres : Fofana, Samba, Medina et Sotoca notamment sont sur le banc.

21h01 : Les Lensois sont tout sourire en tout cas, on va voir s’ils jouent à fond ou si Auxerre va profiter d’une petite décompression adverse.

21h00 : Allez, tout le monde est en place, les acteurs sont prêts ! C’est parti !

20h57 : Ah, c’est bon ! J’ai une vue sur les couloirs du PSG. Mais ce n’est pas vraiment ce qui nous intéresse ce soir, messieurs ! Mettez nous du Auxerre, du Nantes !

20h54 : Bon, alors je ne sais pas si c’est uniquement chez moi, mais la fenêtre multi d’Amazon ne fonctionne pas pour le moment. Vous avez ça aussi ? Ou je dois m’inquiéter ?

20h45 : Bonsoir à tous ! Vous êtes en forme ? La question s’adresse surtout à nos amis auxerrois et nantais… Pas trop stressés ? Les autres, ceux qui sont là uniquement pour se régaler, qui voyez-vous rester en Ligue 1 ?

Qui pour accompagner Angers en Ligue 2 ?