Pronostic Nantes Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre tient tête au FC Nantes

Le FC Nantes lutte depuis plusieurs saisons pour ne plus descendre. L’an passé, les dirigeants du FCNA avaient débuté avec Aristouy puis avec Gourvennec. À la suite de ces 2 échecs, le président Kita a décidé de rappeler Antoine Kombouaré, qui a permis aux Canaris de se maintenir. Avec le passage à 18 clubs, la lutte pour le maintien est devenue de plus en plus intense et Nantes s’attend à faire partie des équipes concernées par cette bataille. Pour parvenir à conserver sa place dans l’élite, le FCNA a recruté Abline, Kadewere, et s’est fait prêter le gallois Sorba Thomas et le milieu Lepenant par l’Olympique lyonnais. En déplacement au Stadium lors de la 1re journée, Nantes s’en est bien sorti en obtenant le point du nul face à une équipe toulousaine dominatrice mais en manque de réussite.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Auxerre aura seulement mis une saison pour retrouver l’élite. Champion de Ligue 2, la formation bourguignonne a essayé de conserver les cadres de son équipe en incorporant quelques éléments comme le défenseur Osho, ou le milieu Coulibaly. À noter que Gauthier Hein, élu meilleur joueur de Ligue 2, a décidé de quitter le club quelques heures avant le lancement de la saison pour rester en seconde division et rejoindre son club de cœur, le FC Metz. Pour son retour en Ligue 1, la bande de Pelissier a réalisé une très belle opération en s’imposant face à Nice. Mené au score, le club bourguignon ne s’est pas affolé et est parvenu à prendre les 3 points dans le temps additionnel. Boosté par ce résultat, Auxerre semble en mesure d’accrocher au moins un point lors de son déplacement à la Beaujoire face à une équipe nantaise encore en rodage. ► Le pari « Victoire Auxerre ou match nul » est coté à 1,55 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 155€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,35 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 335€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Nantes – Auxerre

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Nantes – Auxerre sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nantes – Auxerre avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Nantes Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Nantes tient son miracle, Auxerre reste bloqué dans l'ascenseur