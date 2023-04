Angers peut être relégué dès ce week-end

Attention d’Angers.

Avec quatorze points à sept journées de la fin du championnat, cela ne fait plus aucun doute que le SCO d’Angers évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Mais l’officialisation de la descente pourrait intervenir bien avant l’épilogue de la Ligue 1, dès ce week-end. Les hommes d’Alexandre Dujeux reçoivent le PSG ce vendredi à 20h45 et seraient pratiquement condamnés en cas d’un autre résultat qu’une victoire. Leur destin serait en effet suspendu aux résultats de Brest, Nantes et Auxerre. Si Angers s’incline, qu’Auxerre ne perd pas contre Lille ce samedi et que Brest et Nantes s’imposent ce dimanche contre Ajaccio et Troyes, alors Angers pourra commencer à préparer la saison prochaine dans la division inférieure. Même scénario en cas de nul du SCO contre Paris et victoires de Brest, Nantes et Auxerre. Si elle intervient ce week-end à l’occasion de la 32e journée, cette descente deviendrait la plus précoce de l’histoire du championnat de France depuis la dream team d’Arles Avignon de 2010-2011 condamnée à l’époque dès la 31e journée.

À Angers, il n’y a pas beaucoup de points mais il y a Dujeux.

