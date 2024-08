Pronostic Angers Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers forte tête face à Lens ?

Angers aura mis seulement un an pour retrouver l’élite. Auteur d’une saison catastrophique lors de son dernier exercice en L1, le SCO a su rebondir l’an passé en finissant 2e de Ligue 2 derrière l’AJA. Dans la dernière ligne droite, les hommes d’Alexandre Dujeux ont su devancer l’AS Saint-Étienne pour accrocher une montée directe dans l’élite. Pour son retour au plus haut niveau, le club angevin ambitionne de jouer le maintien. À l’instar des autres promus, le SCO s’est attaché à conserver ses meilleurs éléments, comme Diony (15 buts) et le très convoité Abdelli. Pour renforcer son équipe, Dujeux a recruté l’ancien Strasbourgeois Aholou et l’ancien Clermontois Allevinah notamment.

En face, le Racing Club de Lens fait partie des nombreux clubs qui ont changé d’entraîneur lors de l’intersaison. Après un très beau passage dans le nord de la France, Franck Haise a décidé de traverser la France pour signer à Nice. Les dirigeants artésiens ont misé sur le prometteur Will Still, auteur d’une très bonne saison et demie à Reims, avant de connaître une fin plus tumultueuse. Dans une intersaison marquée par peu de mouvements de joueurs, Lens a principalement misé sur le joueur de la Fiorentina, Mbala N’Zola, et sur Malang Sarr (Chelsea). Dans le sens des départs, on peut signaler celui de Wahi à Marseille ou celui de Guivalogui à Sankt Pauli. Lens sort d’une très bonne préparation avec un large succès sur Leicester (3-0) ou un nul contre le champion d’Allemagne, le Bayer Leverkusen (2-2). Mais on se rappelle les difficultés lensoises en déplacement en début de saison dernière, et pour son retour en Ligue 1, Angers devrait profiter de l’euphorie pour partir sur de bonnes bases.

