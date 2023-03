Lens 3-0 Angers

Buts : Fofana (26e) et Openda (30e et 46e) pour Lens

Openda voit double.

Après avoir retrouvé des couleurs la semaine passée à Clermont, les joueurs de Franck Haise ont poursuivi ce samedi en contrôlant facilement une faible formation d’Angers, grâce notamment à un doublé d’Openda (3-0). Malgré un départ poussif, les Lensois parviennent à faire craquer les Angevins à deux reprises en l’espace de quatre minutes. Abdul Samed trouve une géniale passe en profondeur pour Fofana, qui trompe Bernardoni dans son un-contre-un (1-0, 26e), puis Openda double la mise à la suite d’un joli slalom dans la surface, suivi d’une frappe du gauche (2-0, 30e). Le SCO, qui avait montré des choses intéressantes pendant une vingtaine de minutes, est KO debout.

Les choses vont même empirer dès la fin de l’entracte : les Sang et Or exécutent à merveille un redoublement de passes qui libère Openda, qui va plus vite que Camara et bat une deuxième fois le portier angevin (3-0, 46e). Cinquième but en deux matchs pour le Belge, intenable, qui aurait même pu s’offrir un deuxième triplé de suite si Bernardoni n’avait pas sorti sa tentative à bout portant (64e). Seule grosse opportunité pour le SCO : sur une passe en retrait, Samba se rate complètement au pied et laisse Bahoya seul face au but, mais le jeune milieu ne cadre pas (73e). La victoire acquise, les Lensois font redescendre le rythme, et Franck Haise permet aussi à plusieurs de ses cadres de se reposer. Un succès qui permet au RCL de reprendre sa place de dauphin derrière le PSG, en attendant la prestation de l’OM ce dimanche. Angers a neuf orteils en Ligue 2.

Et l’Europe se rapproche de Bollaert.

Lens (4-2-3-1) : Samba – Frankowski (Machado, 78e), Gradit, Danso, Haïdara – Abdul Samed, Fofana (Onana, 84e) – Sotoca, Thomasson (Claude-Maurice, 71e), Fulgini (Da Costa, 71e) – Openda (Labeau, 84e). Entraîneur : Franck Haise.

Angers (5-3-2) : Bernardoni – El Melali (Thioub, 78e), Valéry, Camara (Hountondji, 56e), Bamba, Doumbia – Capelle, Bentaleb, Mendy (Taïbi, 78e) – Abdelli (Bahoya, 68e), Niane (Sima, 68e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Rennes dompte encore le PSG