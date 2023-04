Angelo Fulgini : « À Lens, on n’a pas l’impression d’être deuxièmes de L1 »

L’impression qu’on a tous envie d’être lensois en ce moment.

Arrivé au mercato hivernal en provenance de Mayence (Bundesliga), Angelo Fulgini s’éclate avec le RC Lens. Une aventure pour celui qui a grandi dans le Nord (à Lambres-lez-Douai, plus précisément). Dans un entretien avec Eurosport, il explique ainsi son arrivée à Lens, au détriment de Lyon, longtemps intéressé : « Mon agent m’appelle pour me dire que l’OL est intéressé. Les documents étaient prêts. Mais ensuite, Grégory Thil (le directeur technique du club, NDLR) m’a contacté. […] Franchement, je n’ai vraiment pas hésité et j’ai signé les papiers dans les bureaux de Mayence. […] Parfois, on n’a pas l’impression d’être deuxièmes de Ligue 1, car l’ambiance est tellement tranquille et sans filtre au sein du club. »

Passé par Angers entre 2017 et 2022, l’ailier de 26 ans a également tenu à revenir sur l’actualité extrasportive angevine : « Pour ma part, je ne sentais pas que ça allait être comme ça, mais il y avait des signaux. Le fait que le club soit en difficulté sportive, ce n’est pas totalement étonnant. C’est dommage ce qu’il se passe aujourd’hui. Quand je suis arrivé en 2017, tout le monde parlait d’Angers en bien. Il y avait zéro problème. Aujourd’hui, ça part dans l’extrasportif, et le club en paie les frais. C’est dommage. Avant, Angers SCO était un club magnifique, et c’est triste de voir tous les problèmes qu’il y a aujourd’hui. »

Ça commence par des signaux et ça finit en garde à vue.