Le patron de Manchester City fait copain copain avec Donald Trump

Plus rien n’arrête Donald Trump quand il s’agit d’enrôler des hommes d’affaires du ballon rond pour se ranger à ses côtés. Nouvelle recrue en date : Khaldoon Al Mubarak.

Une rencontre avec Donald Trump

Le patron de Manchester City a été filmé ce jeudi avec le locataire de la Maison Blanche dans l’optique de la présentation des premiers membres du Conseil de la paix. L’Émirati figure donc parmi les personnalités politiques fortes qui rejoignent le cercle privé du nouveau projet du président des États-Unis.

Man City chairman Khaldoon Al Mubarak signing up to Donald Trump’s Board of Peace - presumably in his UAE government role pic.twitter.com/RmcKnGdfaf — Rob Harris (@RobHarris) January 22, 2026

Les objectifs de cette nouvelle alliance sont bien les mêmes que ceux de l’ONU. Il s’agirait de créer une nouvelle organisation mondiale, a priori pour concurrencer celle qui prédomine aujourd’hui. Celui qui brandit les menaces de guerres un peu partout dans le monde présiderait ce Conseil de la paix, destiné à mettre fin aux conflits internationaux. Le prix à débourser pour faire partie de ce conseil de façon permanente ? Un milliard de dollars, selon plusieurs médias.

Il est beau, le monde du foot.

