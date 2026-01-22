S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Le patron de Manchester City fait copain copain avec Donald Trump

SW
Le patron de Manchester City fait copain copain avec Donald Trump

Plus rien n’arrête Donald Trump quand il s’agit d’enrôler des hommes d’affaires du ballon rond pour se ranger à ses côtés. Nouvelle recrue en date : Khaldoon Al Mubarak.

Une rencontre avec Donald Trump

Le patron de Manchester City a été filmé ce jeudi avec le locataire de la Maison Blanche dans l’optique de la présentation des premiers membres du Conseil de la paix. L’Émirati figure donc parmi les personnalités politiques fortes qui rejoignent le cercle privé du nouveau projet du président des États-Unis.

Les objectifs de cette nouvelle alliance sont bien les mêmes que ceux de l’ONU. Il s’agirait de créer une nouvelle organisation mondiale, a priori pour concurrencer celle qui prédomine aujourd’hui. Celui qui brandit les menaces de guerres un peu partout dans le monde présiderait ce Conseil de la paix, destiné à mettre fin aux conflits internationaux. Le prix à débourser pour faire partie de ce conseil de façon permanente ? Un milliard de dollars, selon plusieurs médias.

Il est beau, le monde du foot.

Le beau geste des joueurs de Manchester City après leur défaite contre Bodø/Glimt

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!