Passer l’arme à Gaucho.

Fluminense a peut-être été éliminé par Chelsea après un doublé de son ancienne pépite, il n’en reste pas moins que le club brésilien a été la sensation de cette Coupe du monde des clubs. Et il n’est pas le seul à pouvoir rentrer avec les honneurs : ses rivaux domestiques Palmeiras, Botafogo et Flamengo ont été loin d’être ridicules en déjouant plusieurs pronostics comme cette victoire du club préféré de John Textor contre le Paris Saint-Germain.

Un bilan que plaidait Renato Gaucho, mardi après la rencontre, dans une belle chemise à carreaux. « J’espère que non seulement le reste du monde mais aussi le Brésil pourront regarder les entraîneurs brésiliens d’une manière différente et les apprécier un peu plus », a-t-il avoué, malgré l’élimination des siens aux portes de la finale.

« Partir la tête haute »

« On peut partir la tête haute », a enchaîné le coach de l’actuel sixième de Serie A Betano, à quatre points du leader, Flamengo. René Gauche a tout de même tenu à prévenir son équipe. « Nos supporters sont plus enthousiastes et plus heureux. Ils s’attendront aux mêmes performances de notre part de retour au Brésil. »

Après battre l’Inter, est-ce vraiment une performance ?

