Stupeur au Mondial des clubs, Botafogo fait tomber Paris !

PSG 0-1 Botafogo

But : Igor Jesus (36e) pour O Glorioso

Textor mate Nasser !

Au terme d’une rencontre maîtrisée mais où il n’aura jamais réussi à faire la différence, le Paris Saint-Germain s’est incliné face à Botafogo, pour son deuxième match de poule du Mondial des clubs (0-1). Avec 3 points, il faudra absolument battre les Seattle Sounders lors du dernier match de poule, alors que Botafogo accède aux huitièmes et se qualifie.

Dominer n’est pas gagner

Pourtant, le PSG a largement dominé son adversaire et pourra regretter de ne pas avoir été plus tranchant lors de la première demi-heure. On voit d’ailleurs deux joueurs crever l’écran lors des premières minutes, sous le soleil couchant californien : Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Le début de match est pour le Géorgien, dans tous les bons coups et le plus dangereux des offensifs de Luis Enrique. De son côté, Désiré Doué régale le public avec ses arabesques. Sauf qu’à force de ne pas conclure ses situations, Paris se fait prendre à revers. Après un ballon récupéré dans le cœur du jeu et vite projeté vers l’avant, Savarino lance Igor Jesus en profondeur. L’attaquant de 24 ans, solide sur ses appuis, se charge ensuite de mélanger Lucas Beraldo et Willian Pacho, avant de tromper Gianluigi Donnarumma, pris à contre-pied par la déviation de l’Équatorien (0-1, 36e). Paris tente de revenir rapidement, mais quand ça ne veut pas… Finalement, un seul tir cadré en 45 minutes et beaucoup plus de frustration qu’autre chose !

Dès le retour des vestiaires, c’est un peu mieux pour les Rouge et Bleu et notamment Gonçalo Ramos, dont la tête à bout portant est repoussée par John. Ce n’est pas assez pour Luis Enrique, qui décide de faire quatre changements d’un coup, sans que la mayonnaise ne prenne vraiment. Finalement, Paris n’est dangereux que sur coup de pied arrêté ou sur des frappes lointaines, sans réussir à s’approcher dangereusement de la surface adverse alors que le temps file. Botafogo de son côté gère son avance et son bloc défensif, sans vraiment suer. Le champion d’Europe donne un dernier coup de collier, mais ni Lee ni Kvaratskhelia, tous deux contrés, ne trouvent la faille, et Paris s’incline. Un succès euphorique pour Botafogo, alors que s’affrontaient les deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions et de la Copa Libertadores. Un faux pas dont Paris avait perdu l’habitude, mais qui devrait vite être rattrapé face à Seattle lundi.

Fallait la voir venir, celle-là !

Revivez PSG - Botafogo (0-1)