Dwight Yorke devient sélectionneur de son pays !

De la lumière sur les Caraïbes !

Trinité-et-Tobago reste à date le dernier pays caribéen à avoir mis les pieds dans une Coupe du monde. C’était en 2006, en Allemagne, et les Soca Warriors étaient sortis au premier tour, se montrant tout de même loin d’être ridicules. Dans l’effectif figurait Dwight Yorke, légende de son pays et ancien grand attaquant de Premier League, et celui-ci aura la dure mission d’emmener à nouveau son pays dans un Mondial, vingt ans plus tard. L’ancien avant-centre de Manchester United a été intronisé ce vendredi en tant que sélectionneur de Trinité-et-Tobago, qui figure pour l’heure deuxième de son groupe de qualifications, derrière le Costa Rica.

Rendez-vous en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique ?

