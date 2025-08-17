S’abonner au mag
  • MLS
  • J27
  • Miami-Los Angeles (3-1)

Le nouveau chef d'œuvre de Lionel Messi

FC
Le nouveau chef d'œuvre de Lionel Messi

À force, ça commencerait presque à être lassant.

Mais les yeux sont si contents d’observer ses chefs d’œuvre qu’ils souhaitent que ça continue, encore et encore : de retour de blessure, Lionel Messi a de nouveau éclaboussé de son talent le match opposant son Inter Miami au Los Angeles Galaxy et comptant pour la 27e journée de Major League Soccer.

Lors de cette victoire obtenue sur le score de 3-1, l’Argentin a attendu la fin de la rencontre pour offrir du plaisir aux spectateurs : la Pulga a d’abord donné l’avantage aux siens à la 84e minute d’un numéro de soliste, puis il a inventé une magnifique passe décisive à l’attention de Luis Suarez pour que l’attaquant enfonce le clou quelques instants plus tard.

Le troisième buteur ? Jordi Alba, merci le Barça !

Auteur d’un doublé, Lionel Messi porte l’Inter Miami et élimine le Los Angeles FC de Lloris

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine