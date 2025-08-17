Le nouveau chef d'œuvre de Lionel Messi

À force, ça commencerait presque à être lassant.

Mais les yeux sont si contents d’observer ses chefs d’œuvre qu’ils souhaitent que ça continue, encore et encore : de retour de blessure, Lionel Messi a de nouveau éclaboussé de son talent le match opposant son Inter Miami au Los Angeles Galaxy et comptant pour la 27e journée de Major League Soccer.

Magical Messi 🪄 Number 19 on the year. pic.twitter.com/nO1WNoq4cy — Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025

Lors de cette victoire obtenue sur le score de 3-1, l’Argentin a attendu la fin de la rencontre pour offrir du plaisir aux spectateurs : la Pulga a d’abord donné l’avantage aux siens à la 84e minute d’un numéro de soliste, puis il a inventé une magnifique passe décisive à l’attention de Luis Suarez pour que l’attaquant enfonce le clou quelques instants plus tard.

Le troisième buteur ? Jordi Alba, merci le Barça !

WOW 😱 Filthy Messi dime to set up Luis Suarez for the @InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/Caf0XlsBOo — Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025

