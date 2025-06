Lionel Messi fait gagner l'Inter Miami contre Porto

Inter Miami 2-1 FC Porto

Buts : Segovia (47e), Messi (54e) pour les Hérons // Samu (7e, sp) pour les Dragons

Enfin une rencontre qui dure 90 minutes.

Après leurs matchs nuls lors de la première journée, les deux formations devaient réagir pour espérer continuer l’aventure dans ce Mondial des clubs après le succès de Palmeiras face à Al-Ahly plus tôt dans la soirée (2-0). Menés au score pendant 45 minutes, c’est finalement l’Inter Miami qui est parvenu à s’imposer dans ce choc du groupe A (2-1). Porto dit ainsi quasiment adieu à la compétition.

Porto assure le service minimum

Après avoir concédé la première situation menée par les deux anciennes stars du Barça, Lionel Messi et Luis Suárez, parfaitement repoussée par Claudio Ramos (2e), Porto a rapidement pris les commandes de la rencontre. Titularisé à la place de Jordi Alba pas encore totalement remis de sa blessure, Noah Allen a essuyé son crampon sur la cheville de João Mário, penalty logiquement sifflé par Cristian Garay pour les Dragons et parfaitement transformé par Samu Omorodion (0-1, 8e). C’est en grande partie grâce à son portier que Porto ont basculé devant au tableau d’affichage à la mi-temps. L’international portugais s’est illustré à plusieurs reprises face aux vagues roses et notamment face à Suarez (19e) et Benjamin Cremaschi (35e). Mais les Dragons aurait pu même accroître leur avance en fin de mi-temps si la frappe puissante de Alan Varela avait trouvé le chemin des filets d’Oscar Ustari et pas son poteau (44e).

Les coups francs de Messi sont éternels

Mal embarqués dans cette rencontre, les protégés de Javier Mascherano sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions. Dominateur sur le début de seconde période, l’Inter Miami est parvenu à recoller au score deux minutes seulement après la reprise. Parfaitement servi par Tadeo Allende, Telasco Segovia a envoyé un missile dans le but de Ramos (1-1, 47e). Mais c’est Lionel Messi qui a inscrit le but de la soirée, le champion du monde argentin a une nouvelle fois régalé les yeux des amateurs de football grâce à un coup franc dont il a le secret : une frappe brossée venue nettoyer la lucarne droite de Porto, le 68e de sa carrière (2-1, 54e). Une remontada qui permet à Miami de recoller à la première place de ce groupe A ex-aequo avec Palmeiras, la troisième journée de la compétition sera ainsi décisive pour la première place puisque Sergio Busquets et ses coéquipiers affronteront les Alviverdes mardi.

53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐 Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

Porto, à jamais les premiers à perdre contre une équipe non-européenne lors de ce Mondial des clubs.

Inter Miami (4-4-2) : Ustari – Allen, Falcon Picart, Fray (Alba, 79e), Weigandt (Aviles, 63e) – Segovia (Redondo Solari, 71e), Busquets, Cremaschi, Allende (Picault, 79e) – Suárez, Messi. Entraîneur : Javier Mascherano.

FC Porto (3-4-3) : Claudio Ramos – Fernandes (Borges, 59e), Pedro, Marcano (Gul, 87e) – Joao Mario, Varela (Gomes, 74e), Veiga (Eustaqui, 59e), Moura (Otavio, 87e) – Vieira, Samu, Mora. Entraîneur : Martín Anselmi.

