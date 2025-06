Malgré l’interruption de la rencontre, Palmeiras réduit Al-Ahly au silence

Buts : Abou Ali (49e, CSC), Flaco Lopez (59e) pour les Alviverdes

Pluie, pluie va-t’en on ne veut pas de mauvais temps.

Alors que tout restait à faire dans ce groupe A après les matchs nuls obtenus par Palmeiras face à Porto (0-0) et par Al-Ahly face à l’Inter Miami (0-0), c’est finalement Palmeiras qui est parvenu à faire la bonne opération du jour en l’emportant 2 à 0 et qui s’empare ainsi de la première place. Après une première période pauvre en occasion puisqu’aucun des deux protagonistes n’est parvenu à cadrer la moindre frappe, malgré la possession de balle largement en faveur d’Al-Ahly (65%), c’est en seconde période que le scénario de la rencontre a basculé en faveur de Palmeiras.

⛔️ Palmeiras vs Al Ahly currently suspended due to weather concerns.

At the Club World Cup, officials are equipped with devices that detect thunderstorms up to 10km away.

Once a storm cloud enters that radius, FIFA protocol requires the match to be halted until conditions… pic.twitter.com/Rnoxckhl1v

— Micky Jnr (@MickyJnr__) June 19, 2025