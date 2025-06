Le match entre Palmeiras et Al-Ahly interrompu à cause d’un orage

Jamais deux sans trois.

Alors que l’on disputait la 61e minute de jeu et que Palmeiras était parvenu à faire le break (2-0), l’arbitre Anthony Taylor a interrompu la rencontre à cause d’un orage à venir au-dessus du MetLife Stadium dans le New Jersey. Les supporters ont été invités à quitter les gradins pour s’abriter. Néanmoins, aucun orage ne s’est abattu sur New York, le ciel étant même resté bleu durant toute cette période. Le match a repris à 20h15, 45 minutes après son interruption pour la dernière demi-heure de jeu.

De quoi donner un nouvel allant à Al-Ahly.

Chaos en Libye lors du derby de Tripoli