Afrique du Sud : un joueur décède à l’entraînement

Siphamandla Mtolo, milieu de terrain du Richards Bay FC, sixième de première division sud-africaine, est décédé ce mardi pendant la séance d’entraînement de son équipe. La cause du décès n’est pas encore connue. Le joueur de 29 ans a disputé huit matchs avec Richards Ba cette saison. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le club a demandé que « la vie privée de la famille Mtolo soit respectée en cette période difficile de deuil », ajoutant que, « les pensées et les prières de tout le monde au Richards Bay Football Club vont à sa famille, ses amis et ses proches. »

Official Statement regarding the passing of our player, 𝗦𝗶𝗽𝗵𝗮𝗺𝗮𝗻𝗱𝗹𝗮 "𝗦𝗽𝗲𝗽𝗲" 𝗠𝘁𝗼𝗹𝗼. pic.twitter.com/TSrY25oXyq — Richards Bay FC (@RichardsBayFC_) March 7, 2023

Une minute de silence sera observée en son honneur sur tous les terrains du championnat ce week-end.

