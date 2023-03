La frustration ne permet pas tout.

Samedi 25 mars se déroulait un match capital pour le maintien dans le groupe B de National 2 dans l’Essonne : Sainte-Geneviève-des-Bois recevait dans son antre l’US Boulogne, les Nordistes s’imposant par la plus petite des marges. Après les violents incidents survenus à la fin du match, le parquet d’Evry-Courcouronnes a décidé d’ouvrir une enquête ce mardi 28 mars pour « violences aggravées ».

Selon Le Parisien, un joueur de l’équipe locale aurait frappé pour un motif toujours inconnu actuellement un supporter adverse. Ce dernier serait le frère d’un joueur de Boulogne-sur-Mer. Mais le plus grave se serait déroulé dans les entrailles du stade Léo-Lagrange. Plusieurs personnes, dont des joueurs de Sainte-Geneviève, auraient fait irruption dans le vestiaire de l’équipe adverse en forçant la porte et en se jetant sur les joueurs et le staff. Un joueur boulonnais a reçu un violent coup qui lui a fracturé le plancher orbital, ce qui lui a causé 30 jours d’interruption totale de travail. La justice a annoncé qu’« au moins trois victimes sont à dénombrer ». La Fédération va également se pencher sur ce cas jeudi 30 avril en commission de discipline. S’il est avéré que des joueurs locaux ont pris part aux évènements, la sanction pourrait s’avérer lourde de conséquence pour le club génovéfain.

