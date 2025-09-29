Le Red Star rebondit à Boulogne

Boulogne 1-2 Red Star

Buts : Capuano (11e) pour les Pas-de-Calaisiens // Haag (9e) et Durivaux (64e) pour les Audoniens.

Sans briller, le Red Star a pris trois points ce lundi au stade de la Libération face à Boulogne (1-2), reprenant en confiance après sa défaite contre Troyes mardi dernier. Les Audoniens grimpent à la quatrième place avec 16 points, derrière Troyes (19), Saint-Étienne (17) et Pau (17). Boulogne, lui, reste avant-dernier avec seulement 6 points.

Giovanni Haag a ouvert le score dès la 9e minute sur un joli coup franc (0-1, 9e), avant que Gabin Capuano n’égalise pour les locaux sur corner deux minutes plus tard (1-1, 11e). Le but décisif est survenu à la 64e minute : un centre de Dylan Durivaux, touché par personne, a fini au fond des filets (1-2). En toute fin de match, Durivaux a même permis à son équipe d’éviter de perdre deux points en repoussant le ballon… avec le dos (89e), avant que l’arbitre n’annule un but boulonnais de Corentin Fatou pour un léger hors-jeu (90e+5).

La bonne étoile du Red Star.

