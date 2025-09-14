S’abonner au mag

Jonas Martin a trouvé son nouveau club

Un petit déclassement ?

Non, juste 35 ans. Alors qu’il n’avait plus de contrat après la fin de son aventure avec le Stade brestois, Jonas Martin a trouvé un nouveau point de chute : Boulogne-sur-Mer, qui évolue en deuxième division française et qui occupe actuellement la place de lanterne rouge du classement.

L’ancien joueur de Montpellier n’évoluera donc plus en Ligue 1 ces prochains mois et encore moins en Ligue des champions, mais son expérience pourrait aider son club à aller chercher le maintien. Sur X, son employeur présente en tout cas cette arrivée comme une « signature exceptionnelle ».

Et sinon, qui veut connaître l’un des secrets du joueur ?

Jacques Wattez, le roc de Boulogne

