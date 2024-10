Ronaldinho achète un club aux États-Unis

Ronnie entre dans la danse (et dieu sait s’il aime ça).

Après Sadio Mané, N’Golo Kanté, David Beckham, Ronaldo Nazario ou encore Kylian Mbappé, Ronaldinho a acheté son club de foot. Mercredi, la casquette sur la tête et les lunettes de soleil posées sur le nez, R10 a posé avec le maillot de son nouveau joujou, le Greenville Triumph, pensionnaire de troisième division nord-américaine.

Pour l’acquérir ce club fondé en 2018, Ronnie a rejoint un groupe d’investisseurs avec lequel il avait déjà pu collaborer par le passé. Là-bas, plus qu’un simple apport financier, la légende du Barça et du PSG souhaite s’investir personnellement dans différentes actions. Derrière tout ça, l’idée de faire du club une écurie reconnue outre-Atlantique.

BREAKING NEWS: Global Soccer Icon 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗶𝗻𝗵𝗼 Joins Ownership Group of Greenville Triumph and Liberty 🌎 🔗 Read more: https://t.co/MbpfKX9pyg pic.twitter.com/rtiJQC8Xx3 — Greenville Triumph SC (@GVLTriumph) October 9, 2024

« L’accent mis par Greenville Triumph sur la formation des jeunes est impressionnant. Pour moi et notre groupe, c’est une opportunité de soutenir la croissance du football à tous les âges et à tous les niveaux, et de faire partie d’un club qui valorise la présence internationale et un mélange unique de cultures», a ajouté Ronaldinho sur les réseaux sociaux du club.

Les gérants de boîtes de nuits locaux se frottent les mains.

