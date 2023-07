Pronostic Colorado Portland : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Colorado et Portland se neutralisent

Cette affiche entre les Colorado Rapids et les Portland Timbers met aux prises deux franchises en difficulté. Basés sur Denver, les Rapids sont tout simplement derniers de la Conférence Ouest avec seulement 2 succès obtenus lors des 20 premières journées. L’équipe entraînée par Robin Fraser est sur une terrible série de résultats avec seulement 2 nuls obtenus lors des 9 dernières journées de championnat. De plus, Colorado n’a pas inscrit le moindre but lors des 4 dernières journées. Dans le dur, les Rapids n’ont toujours pas connu les joies de la victoire à domicile. Le week-end dernier, les hommes de Fraser ont craqué d’entrée face à St Louis, concédant 2 buts dans les 10 premières minutes. Dans cette formation, on retrouve une connaissance de la Ligue 2, avec l’ancien valenciennois Kevin Cabral. Le joueur français accompagne souvent le Colombien Barrios sur le front de l’attaque.

En face, les Portland Timbers n’ont pas tiré un trait sur la qualif’ pour les 8es de finale. En effet, la franchise de l’Oregon accuse seulement 3 points de retard sur Vancouver (9e). Toutefois, les protégés de Giovanni Savarese ont disputé 2 matchs de plus que leurs rivaux. Dernièrement, les Timbers ont montré leurs limites avec 4 matchs de rang sans le moindre succès. De plus, Portland n’est pas spécialement performant loin de ses bases avec une seule victoire décrochée à St Louis depuis l’entame de la saison. Le week-end dernier, les Timbers ont encaissé une lourde défaite en déplacement à Minnesota (4-1). Dans cette formation, l’Ivoirien Boli, passé par Ferencvaros, tire son épingle du jeu avec ses 6 buts. Entre une équipe des Colorado Rapids qui n’a pas remporté le moindre match à domicile et des Portland Tombers peu performants loin de leurs bases, nous voyons les 2 franchises s’annihiler et se quitter sur un nul qui n’arrange personne.

