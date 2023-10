Jack Wilshere en route pour entraîner une franchise de MLS ?

Prêt à se lancer dans le grand bain ?

Entraîneur des U18 d’Arsenal depuis l’été 2022, Jack Wilshere pourrait débarquer en MLS dans les prochains jours. Après une fin de carrière tronquée par les blessures et un dernier défi amusant du côté du Danemark dans les rangs de l’AGF Aarhus, l’ancienne légende des Gunners passe ses diplômes d’entraîneur du côté de Londres et continue d’apprendre sur le bord des terrains. Et selon les petits papiers du média anglais The Athletic, l’Anglais pourrait connaître sa première véritable expérience aux États-Unis où les Rapids du Colorado auraient fait part de leur intérêt. Reste à savoir si Wilshere est intéressé par ce projet.

🚨 EXCL: Colorado Rapids considering Jack Wilshere as new head coach. #Rapids96 approached Arsenal + permission granted to talk. #AFC U18 boss impressed in interview but no decision made yet. 31yo keen on senior role when right chance arises @TheAthleticFC https://t.co/Py6VgOiPRW

— David Ornstein (@David_Ornstein) October 12, 2023