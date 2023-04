Jack Wilshere en finale de la FA Cup U18 avec ses Baby Gunners

Jack(pot) pour Wilshere.

Jack Wilshere et ses Baby Gunners se sont qualifiés mardi pour la finale de la FA Youth Cup U18, l’équivalent de notre Gambardella. Le milieu de terrain a débuté son aventure de coach en septembre dernier après avoir pris sa retraite en juillet 2022, à l’âge de 30 ans. C’est Myles Lewis-Skelly qui a marqué le but de la qualification face à Manchester City (2-1) en prolongation. L’ancien milieu de Bournemouth est très fier de ses petits : Je ne peux même pas expliquer mon sentiment… C’est du soulagement, de la joie, de l’amour pour les joueurs, des émotions… Tout ! Pour moi, en ce moment, cela ressemble à l’un des meilleurs moments de ma carrière, évidemment en tant qu’entraîneur car je suis un jeune coach, mais en tant que joueur aussi, j’ai l’impression que c’est là-haut » C’est plus compliqué en championnat pour la bande de Wilshere, 8e sur 12.

« J’ai regardé la finale de la Youth Cup l’année dernière et il y avait 60 000 spectateurs (Manchester United avait battu Nottingham Forest 3-1, à Old Trafford, et Alejandro Garnacho avait inscrit un doublé). Et je sais que nos fans sont meilleurs que les fans de Man United, donc nous aurons 70 000 spectateurs », se réjouit le coach en lançant une belle pique au rival mancunien.

La finale aura lieu face à West Ham ou Southampton, qui s’affrontent ce jeudi.

