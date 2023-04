Le sublime coup du scorpion d’un U18 de Manchester City

Olivier Giroud approuve.

« Et là, à la toute dernière minute, j’offre la victoire à mon équipe avec un coup du scorpion. » Après avoir prononcé ces mots, soit vous rentrez dans votre classe de CE1, soit vous émergez d’un doux rêve. Nico O’Reilly, lui, était éveillé et majeur ce samedi après-midi. Alors que les U18 de Manchester City sont tenus en échec sur la pelouse de Middlesbrough, le jeune Citizen reprend un centre venu de la gauche d’un audacieux coup du scorpion, et permet aux siens de s’imposer à la 90e+5 minute de jeu (2-1). Un but génial, le septième de sa saison, qui permet à Manchester City de prendre les commandes de la poule nord de la Premier League U18, à trois journées de la fin, avec un point d’avance sur Sunderland.

An unbelievable stoppage-time scorpion kick by Nico O'Reilly secures us 3️⃣ points! 🤯🦂 Back on 🔝 of the #U18PL! pic.twitter.com/X3pNYqpFj0 — Manchester City (@ManCity) April 8, 2023

Allier l’utile à l’agréable.