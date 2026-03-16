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Municipales : grosse performance pour Pierrick Capelle et Johan Gastien au premier tour

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Municipales : grosse performance pour Pierrick Capelle et Johan Gastien au premier tour

Malheureux au jeu, heureux en politique ? Pierrick Capelle, qui a vu le SCO d’Angers s’incliner sur la pelouse de Nice (0-2), portera de nouveau la double casquette foot politique. Réélu comme conseiller municipal à Saint-Léger-de-Linières, une petite commune du Maine-et-Loire, le vétéran angevin (38 ans) était en 19e position sur la liste de Frank Poquin (« Vivre ensemble, agir pour tous ») qui a recueilli 1 341 voix.

Déjà élu en 2020, c’est une belle prolongation de contrat que Capelle vient de parapher du côté du FC Politique Locale. Bon, ok, la concurrence n’était pas non plus terrifiante : il s’agissait de la seule liste en lice, et un vilain taux d’abstention de 50,1 % vient ternir le tableau.

Johan Gastien IN, Clément Depres et Lionel Mpasi KO

Un autre vieux briscard du foot français s’est vu offrir un petit remontant après la déroute de son équipe. Johan Gastien (38 ans aussi), capitaine d’un Clermont Foot 63 bien en peine face au Pau FC (0-1), fera ses premiers pas en tant que conseiller municipal de Sayot, une commune du Puy-de-Dôme qui fait partie de l’ère d’attraction de Clermont-Ferrand. Le bonhomme de 38 ans figurait en 7e position sur la liste de Sébastien Bersnard « Demain se dessine ensemble », qui n’a pas laissé trop de miettes aux autres candidats avec 67,49 % de votes en sa faveur.

En revanche, le Nîmois Clément Depres a échoué à se faire élire dans son village d’enfance Mus (Gard) où la liste sur laquelle il figurait a pourtant remporté la majorité des suffrages. Il n’est pas seul, car le gardien havrais Lionel Mpasi a aussi essuyé une défaite à Rodez où il figurait symboliquement avant-dernier conseiller municipal de la liste divers gauche qui ne décroche qu’une insuffisante troisième place.

Et sans magouille, s’il vous plaît !

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