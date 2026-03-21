Un des joueurs les plus utilisés de Ligue 1 devient international

Une première cape face à Lionel Messi ? Pas mal. Non content de faire partie des joueurs de Ligue 1 les plus utilisés cette saison, il a disputé toutes les minutes possibles, Jordan Lefort n’est pas prêt de se reposer. La raison ? Il vient d’être convoqué dans la liste de la Mauritanie pour la trêve internationale, où les Mourabitounes affronteront l’Argentine à la Bombonera.

Une naturalisation grâce à se femme

Après la correction subie face à Lens, il est revenu sur cet appel, lui qui a 32 ans, n’a encore jamais goûté aux joies du foot international. « Ma femme est Mauritanienne, donc j’ai toute ma belle-famille qui a cette nationalité, a-t-il confié à Ligue 1+. On avait déjà fait les passeports pour mes enfants, ils ont été naturalisés. Et on a fait le même processus pour moi, ce qui a abouti. Et à partir du moment où mon passeport est valide, j’étais sélectionnable. Et le sélectionneur a choisi de me sélectionner, tout simplement. »

🚨 | La liste des 2️⃣6️⃣ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒂𝒃𝒊𝒕𝒐𝒖𝒏𝒆𝒔 🇲🇷 convoqués par le coach 𝑨𝒓𝒊𝒕𝒛 𝑳𝒐́𝒑𝒆𝒛 𝑮𝒂𝒓𝒂𝒊 en perspective de la fenêtre FIFA du mois de mars. pic.twitter.com/hFWExPbjvm — FFRIM (@ffrim) March 20, 2026

Une liste où l’on retrouve aussi l’ancien titi parisien Djeidi Gassama, qui évolue désormais du côté des Glasgow Rangers. Les deux joueurs vont donc s’offrir une rencontre de prestige face aux champions du monde en titre, qui plus est à la Bombonera. Pas question pour autant de brûler les étapes pour Lefort : « C’est très beau, mais je n’y suis pas encore. J’ai hâte de découvrir la sélection, mes partenaires et tout le staff. Ainsi que l’ambiance générale, et d’être international. »

Comme quoi, faire Lefort supplémentaire, ça paye.

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