Clermont s’adjuge Angers

Clermont Foot 2-1 Angers SCO

Buts : Kyei (33e, sp) et Cham (39e, sp) pour les Auvergnats // Hunou (28e) pour les Scoïstes.

Expulsions : Neto Borges (45+1e) et Seidu (90+6e) chez les Auvergnats.

Plus que 20 matchs avant la prochaine victoire d’Angers.

Une semaine après leur succès face à Lille, le SCO est de nouveau tombé, ce dimanche à Clermont. Les locaux, eux, enchaînent un troisième succès de rang. Si l’entame est plutôt dominée par les Auvergnats, il faut attendre la demi-heure de jeu pour que la partie s’emballe un peu. Nabil Bentaleb lance Adrien Hunou côté droit d’un ballon aérien. Alors qu’il parait un peu trop excentré, l’ancien Clermontois tente sa chance et voit sa reprise prendre le chemin du petit filet opposé (0-1, 28e). Même si l’ex-Rennais n’a pas célébré, il s’est dit qu’il devait se rattraper pour ne pas trop enfoncer son ancien club et fauche alors Neto Borges dans la surface. Penalty que Grejohn Kyei transforme en frappant fort croisé (1-1, 33e), tandis que le parcage angevin, torse nu depuis le coup d’envoi, s’était mis cul nu pour le déconcentrer.

L’Ivoirien se distingue de nouveau en passant devant Cédric Hountondji et en s’effondrant sur la droite de la surface : encore pénalty. Muhammed Cham le frappe en finesse plein axe et marque, même si Paul Bernardoni est tout proche de le sortir du pied (2-1, 39e). Juste avant la pause, Neto Borges tire une balle dans les pieds de ses coéquipiers et s’essuyant les crampons sur la malléole de Bentaleb. L’arbitre dégaine son carton rouge et le renvoie assez logiquement aux vestiaires (45+1e). La supériorité numérique n’est pas exploitée par les Angevins qui se créent très peu d’occasions, et qui laissent même les locaux se procurer quelques situations. Adrien Hunou arrive tout de même à créer un peu de danger en parvenant à se retourner et à frapper croisé du droit mais sa tentative s’écrase sur le poteau (74e). Insuffisant pour revenir au score, alors que l’expulsion d’Alidu Seidu en toute fin de match n’a rien changé (90+6e).

Et Clermont valide quasiment son maintien !

Clermont Foot (4-2-3-1) : Diaw – Seidu, Wieteska (Ogier, 70e), Caufriez, Neto Borges – Gonalons, Gastien – Allevinah (Konaté, 90e), Cham (Magnin, 64e), Rashani (Zeffane, 70e) – Kyei. Entraîneur : Pascal Gastien.

Angers SCO (5-3-2) : Bernardoni – Šabanović (Rao-Lisoa, 32e), Valery, Hountondji (Bamba, 41e), Ghoulam (Doumbia, 68e), Kalumba (Sima, 68e) – Bentaleb (Bahoya, 46e), Mendy, Abdelli – Hunou, Niane. Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Pronostic Clermont Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1