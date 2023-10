Markus Babbel tance Niklas Süle : « Il se gave de pizzas et de kebabs »

Salade, tomate, oignon, chef !

Depuis le début de la saison, Niklas Süle ne parvient pas vraiment à s’imposer du côté du Borussia Dortmund. Une situation qui serait liée à son hygiène de vie, pour le moins douteuse, à en croire l’ancien international allemand Markus Babbel. « Süle est bon, mais pas très bon. Je pense qu’il a des problèmes de discipline pour tout faire correctement, a-t-il déclaré à Sport1. Quand on a trois ou quatre kilos de plus, on le remarque à ce niveau. Il se gave de pizzas et de kebabs jusqu’à six fois par semaine. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas le droit de le faire. Parfois, on a besoin d’une gâterie, c’est très bien. Mais on ne peut pas le faire tous les jours. » Pas sûr que ce soit la bonne solution pour se voir offrir une quatrième titularisation toutes compétitions cette saison.

L’histoire ne précise pas le nombre de portions de frites.

