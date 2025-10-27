S’abonner au mag
  • Italie
  • Naples

Kevin De Bruyne absent trois mois après sa blessure contre l’Inter

CDB
Kevin De Bruyne absent trois mois après sa blessure contre l&rsquo;Inter

Le penalty qui coûte cher.

Buteur sur penalty lors de la victoire face à l’Inter Milan ce samedi (3-1), Kevin De Bruyne a été remplacé juste après son but, se plaignant de la cuisse droite. Et les résultats ne sont pas bons : « Suite à une blessure subie lors du match contre l’Inter, Kevin De Bruyne a subi des examens à l’hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. Le joueur a commencé sa rééducation », a annoncé le club napolitain dans un communiqué ce lundi.

Les Diables rouges sont sur le flanc

Selon le Corriere dello Sport, l’ancien joueur de Manchester City sera absent entre trois et quatre mois. Un coup de massue pour la formation d’Antonio Conte, qui perd son meilleur buteur en Serie A (4 réalisations), et son deuxième joueur belge après Romelu Lukaku. Ce dernier s’était blessé en août, au biceps fémoral de la cuisse gauche cette fois, dans un match amical face à l’Olympiakos.

Gros casse-tête à venir pour Rudi Garcia et la sélection belge, alors que Malick Fofana est également sur la touche.

Naples bordélise l’Inter et passe leader

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!