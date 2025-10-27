Kevin De Bruyne absent trois mois après sa blessure contre l’Inter

Le penalty qui coûte cher.

Buteur sur penalty lors de la victoire face à l’Inter Milan ce samedi (3-1), Kevin De Bruyne a été remplacé juste après son but, se plaignant de la cuisse droite. Et les résultats ne sont pas bons : « Suite à une blessure subie lors du match contre l’Inter, Kevin De Bruyne a subi des examens à l’hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. Le joueur a commencé sa rééducation », a annoncé le club napolitain dans un communiqué ce lundi.

Les Diables rouges sont sur le flanc

Selon le Corriere dello Sport, l’ancien joueur de Manchester City sera absent entre trois et quatre mois. Un coup de massue pour la formation d’Antonio Conte, qui perd son meilleur buteur en Serie A (4 réalisations), et son deuxième joueur belge après Romelu Lukaku. Ce dernier s’était blessé en août, au biceps fémoral de la cuisse gauche cette fois, dans un match amical face à l’Olympiakos.

Gros casse-tête à venir pour Rudi Garcia et la sélection belge, alors que Malick Fofana est également sur la touche.

