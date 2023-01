Pourquoi beIN Sports doit zapper l’Atalanta ?

Le choc de la 19e journée de Serie A a tenu toutes ses promesses dimanche soir. Bianconeri et Nerazzurri ont enflammé le Juventus Stadium, se quittant finalement sur un score de parité au bout d’un match à la hauteur du spectacle attendu (3-3). Les amateurs de thrillers en ont eu pour leur argent. Hors de France, en tout cas. Diffuseur du championnat italien dans l’Hexagone, beIN Sports n’a en effet pas pu retransmettre la rencontre à la suite d’une décision de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Dans le viseur des autorités, la plateforme de trading Plus500, qui s’affiche fièrement sur le maillot des Bergamasques…

Malus500

Chargée de veiller « au bon fonctionnement des marchés, au bénéfice des consommateurs et des entreprises », la DGCCRF explique avoir pris la mesure d’injonction en question « afin de faire respecter le dispositif d’interdiction des publicités pour des contrats financiers risqués », sur la base de l’article L222-16-1 du code de la consommation. Sur son site, Plus500 met en avant la possibilité de « trader n’importe où, à tout moment », en insistant sur les contrats de différence (CFD) : « Notre plateforme primée de trading de CFD offre des instruments financiers multi-actifs à partir d’un large éventail de marchés dans le monde entier. » Il prévient néanmoins que les CFD « présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 79% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. » Un point qui pose problème. Le nom de Plus500 était déjà apparu en 2018 : l’Association française des courtiers et prestataires de services d’investissements (AFCOPSI) avait alors saisi les autorités pour protester contre la « publicité » faite au sponsor colchonero lors de la diffusion de la finale de Ligue Europa entre l’OM et l’Atlético. En juillet 2021, le juge administratif a confirmé que « la publicité pour le prestataire d’investissement Plus500, visible sous forme de flocage des maillots des joueurs et diffusée auprès des téléspectateurs français, constituait bien une publicité pour des contrats financiers risqués et de droit, interdite par le code de la consommation ». D’où la décision de la DGCCRF, notifiée à beIN Sports en fin d’année 2022.

Communication à l’attention de nos abonnés pic.twitter.com/7r7BYkFUTg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 20, 2023

Et la suite ?

Jusqu’à nouvel ordre, la Dea, cinquième de Serie A, ne sera donc plus diffusée à la télévision française. « C’est une injonction, on pourrait être sanctionné, donc on exécute les ordres de la justice, nous confie la chaîne. On subit cette décision. On est déçu, surtout pour nos abonnés, car on essaie de leur fournir un catalogue complet. Il y a toujours du spectacle sur les matchs de l’Atalanta, c’est une équipe très offensive. Cette décision affecte la programmation de beIN Sports ainsi que tous les fans de Serie A. En particulier quand il y a un gros choc face à la Juve. » La chaîne déclare « tout mettre en œuvre pour trouver des solutions » et retrouver les matchs de l’Atalanta sur ses antennes « dans les meilleurs délais ». D’autant que le club de Bergame se déplacera bientôt au Stadio Olimpico pour défier la Lazio (11 février) et à San Siro pour se frotter au Milan (26 février). Flouter le maillot ne sera en tout cas pas une option. « Malheureusement, c’est trop compliqué techniquement, on ne peut pas faire ça. » La décision de la DGCCRF pose aussi la question d’une possible jurisprudence, et donc de l’interdiction de diffusion d’autres équipes partenaires d’une entreprise de trading. Outre l’Atalanta, Plus500 sponsorise les Chicago Bulls, les Young Boys de Berne et le Legia Varsovie. La DGCCRF fait savoir qu’elle travaille « étroitement avec l’Autorité des marchés financiers sur ces sujets et analysera le cas échéant cas par cas les publicités diffusées auprès des épargnants français en faveur de produits financiers complexes et risqués ». Comprenez que le trading peut s’attendre à un gros contre-pressing.