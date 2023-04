Quand un gardien de D1 suédoise confond le ballon et le point de penalty

Même Donnarumma n’aurait pas fait pire.

La boulette du week-end nous provient de Suède. Dans un duel entre Hacken et Hammarby ce dimanche après-midi, Oliver Dovin, le gardien des visiteurs a eu la bien mauvaise idée d’offrir sur un plateau l’ouverture du score à ses adversaires. Comment ? En confondant tout simplement le ballon et le point de penalty, et donc en s’adonnant à du air football pendant quelques secondes. L’extrait est savoureux.

1-0 BK Häcken, Bénie Traore! Hemmalaget får en drömstart efter Oliver Dovins jätteblunder Se matchen på https://t.co/ocJJkbIhfX pic.twitter.com/1GibLhW99U — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) April 9, 2023

L’attaquant adverse, Bénie Traoré, ne s’est ensuite pas privé pour prendre le ballon et le pousser au fond des filets. Mieux encore : il s’est même adjugé un triplé dans la partie pour offrir le succès à sa troupe (3-1) et prendre la première place du championnat.

Quelle idée de jouer avec un ballon de même couleur que le point de penalty aussi…