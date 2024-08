Pronostic Malmö Sparta Prague : Analyse, cotes et prono du barrage de C1

Le Sparta Prague malmène Malmö ?

Après une année 2022 sans titre de champion, Malmö a remis la marche avant en remportant l’édition 2023 du championnat Suédois et semble bien partie pour le remporter cette année. En effet, l’équipe fait fort avec 44 points récoltés en 19 journées, mais s’est montrée un peu friable lors des qualifications pour la Ligue des Champions. Les Suédois ont assuré l’essentiel contre Klaksvik (Féroé) mais ont été défaits à l’extérieur (3-2), et ont eu du mal au tour précédent contre le PAOK, avec un 2-2 à la maison et une victoire 4-3 aux prolongations au retour. Le Malmö FF doit composer avec plusieurs absences pour ces qualifications. Parmi les blessés longue durée, Vecchia (8 buts, 3 passes décisives la saison dernière), l’ex-international suédois Lewicki, et le Finlandais Moisander. Tinnerholm, qui n’a joué que 4 matchs en championnat cette saison, est également forfait. Vecchia, très actif sur l’aile droite, et Daniel Gudjohnsen, fils de l’ex-Chelsea Eidur Gudjohnsen, ne seront probablement pas de la partie. Cet été, Malmö a aussi perdu son pilier au milieu de terrain, Hugo Larsson (parti à Francfort pour 9 millions d’euros). En revanche, Isaac Kiese Telin domine le classement des buteurs en Suède (12 buts), et Erik Botheim, récent recrue de Salernitana, s’est déjà bien intégré avec 9 buts et 5 passes décisives.

Le Sparta Prague est le meilleur club Tchèque depuis déjà deux saisons. Et il ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il a déjà remproté ses 5 matchs de championnat en marquant 12 buts et n’en encaissant que 4. Lors de ces éliminatoires, c’est passé tranquillement contre les Shamrock Rovers (6-2 en cumulé) et un peu plus difficilement mais assez logiquement contre les coriaces joueurs du FCSB (4-3 en cumulé). L’international tchèque Kuchta, auteur de 17 buts et 7 passes décisives la saison dernière, espère retrouver rapidement une place de titulaire. Panak, l’un des trois défenseurs centraux, pourrait être absent, mais Asger Sorensen est de retour et a même récupéré le brassard de capitaine. Ces derniers temps, l’attaquant toulousain Birmancevic (16 buts, 11 passes) s’est distingué, notamment lors du match retour où il a brillé avec un doublé (13′, 28′, 0-2), après que son équipe ait eu du mal à trouver son rythme à Bucarest. Il pourrait s’illustrer et donner l’avantage à son équipe contre des Suédois en difficulté sur les tours précédents.

