David Beckham et Roy Hodgson présents aux funérailles de Sven-Göran Eriksson

Dernier adieu.

Le 26 août dernier, le monde du football était en deuil après avoir appris que Sven-Göran Eriksson s’en était allé, lui qui avait souffert pendant plusieurs mois d’un cancer du pancréas. Ce vendredi avait lieu les funérailles du légendaire technicien suédois, dans la région de Värmland, et plus précisément dans l’église de Fryksände à Torsby, ville où il a passé une partie de sa vie. Plus de 600 personnes étaient présentes pour rendre un dernier hommage à Eriksson, dont David Beckham et Roy Hodgson. « Malgré sa maladie, les derniers jours de Sven-Göran ont été pleins de vie. Il a reçu des hommages du monde entier. […] Tant de joie, tant de rires. Au milieu du chagrin, il y a de la place pour la gratitude », a déclaré la pasteure en charge de la cérémonie.

Sven-Goran Eriksson's funeral is taking place today, in his hometown in Sweden.

The former England football boss, who became the first foreign manager to lead the team, died aged 76 on 26 August surrounded by his family following a pancreatic cancer diagnosis. pic.twitter.com/Vjpo1Lzq8U

