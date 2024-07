Deuxième tour préliminaire C1 : ça passe pour les gros, Nicosie a eu chaud

Fin de l’aventure pour Brad Young et The New Saints.

Mardi soir avaient lieu les matchs retour comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, et après la qualification logique et attendue de Fenerbahçe, futur adversaire du LOSC, les autres noms connus du football européen n’ont pas flanché après les options prises lors des matchs aller.

Le Sparta Prague a tranquillement disposé des Irlandais des Shamrock Rovers (4-2, 2-0 au match aller), tout comme Ferencvaros qui n’a laissé aucune chance aux Gallois de The New Saints. Après la nette victoire 5-0 du match aller en Hongrie, les coéquipiers de Habib Maïga ont profité des buts de Zachariassen (43e) et Rommens (62e) pour éteindre les espoirs gallois et finalement s’imposer 2-1. Après s’être fait peur en Slovénie, le Slovan Bratislava n’a pas fait dans la demi-mesure en gagnant 5-0 contre Celje, bien aidé par le scénario du match et l’expulsion rapide de Vukliševič juste après le quart d’heure de jeu.

Ça a été plus compliqué pour Malmö, qui s’est incliné face aux Féroïens de Klaksvík (3-2) mais grâce à leur large victoire 4-1 du match aller, les Suédois passent au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Difficile aussi pour l’APOEL Nicosie, qui s’est contenté d’un match nul 1-1 face à Petroclub en Moldavie. Les Chypriotes avaient une courte avance après leur victoire 1-0 à l’aller, mais Plastica avait remis les équipes à égalité à l’heure de jeu. Marquinhos délivrait Nicosie quelques minutes après pour donner une courte avance sur les deux confrontations, et qualifier son équipe.

Enfin un Marquinhos décisif en Europe tiens.

Deuxième tour préliminaire C1 : les gros sans pitié avec les petits