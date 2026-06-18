S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Le Paris FC va se mettre au Géorgien

ABS
Réactions
Le Paris FC va se mettre au Géorgien

On avait dit de ne pas copier sur le voisin ! Le Paris FC devrait recruter Andria Kvirikadze, milieu de terrain de 18 ans du Dinamo Tbilisi. C’est ce qu’a récemment annoncé le média géorgien Geo Team, information confirmée par Le Parisien. Le jeune joueur devrait signer pour une durée de 4 ans et jouer dans un premier temps en N2 avec la réserve du club parisien.

Avec cette probable arrivée, le Paris FC confirme sa forte activité sur le marché des transferts après l’arrivée du grand espoir ivoirien Patrick Zabi. Le mercato du voisin du PSG devrait être très mouvementé cet été, après un maintien obtenu en Ligue 1 et en attendant de savoir si Antoine Kombouaré poursuivra bien sa mission.

Vivement la Géorgie au Mondial 2030, c’est tout ce qu’on dit.

Pourquoi est-ce que si peu de femmes coachent les hommes ?

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Mag So Foot spécial C1 PSG "Après tant d'années..."

à partir de 5.50€



C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 2j
127
34

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.