La reprise du Paris FC repoussée, Kombouaré vers la sortie

Le service RH du PFC va faire des envieux. Prévue initialement ce mercredi, la reprise du Paris FC a été repoussée de huit jours, et aura finalement lieu le jeudi 9 juillet, de quoi donner du rab de vacances aux joueurs.

Selon L’Équipe, sur fond de tensions avec Antoine Kombouaré, la direction parisienne souhaite se laisser du temps et commencer la saison avec un nouveau coach. Il y a une semaine, l’entraîneur kanak avait pourtant confié au quotidien qu’il serait présent à la reprise.

Rosenior de retour en Ligue 1 ?

Pour rappel, Kombouaré devrait logiquement quitter le club parisien. Plusieurs noms de techniciens français avaient circulé depuis la fin de saison pour s’installer sur le banc du PFC, mais les dirigeants auraient jeté leur dévolu sur un autre coach, que l’on connaît bien en Ligue 1 : Liam Rosenior. L’Anglais est libre comme l’air depuis son licenciement de Chelsea courant avril.

En espérant que les supporters strasbourgeois soient fiers de le voir devenir entraîneur d’un club comme le Paris FC. La classe !

Le Paris FC prêt à lâcher Antoine Kombouaré pour un nom bien connu de Ligue 1 ?