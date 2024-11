Cristiano Ronaldo décoré une nouvelle fois par la fédération portugaise

Un de plus pour CR7.

Habitué des cérémonies, Cristiano Ronaldo s’est vu remettre à 39 ans le « Quinas de Platina » 2024 au centre culturel de Belém ce dimanche. Un trophée décerné lors d’une cérémonie organisée par la Fédération portugaise de football et qui le récompense pour l’ensemble de sa carrière. Ou comment voler la vedette à Diogo Costa, Rúben Dias et Vitinha, les trois Portugais nommés pour le Ballon d’or cette année, tous trois nommés « Quinas de Ouro » (considérés donc comme les trois meilleurs joueurs portugais de l’année).

En attendant la barre des 1 000

Durant cette cérémonie, l’homme aux 216 sélections est revenu sur sa promesse d’inscrire 1 000 buts dans sa carrière (907 buts à son actif). Le natif de Madère préfère « profiter de l’instant » et des accomplissements avant de remettre les gaz. « J’ai dit que je voulais atteindre les 1 000, je viens d’atteindre les 900 et on me demande déjà d’en faire plus. S’ils viennent, c’est bien, mais s’ils ne viennent pas, je resterai le joueur qui a marqué le plus de buts dans l’histoire, donc tout va bien », a déclaré l’attaquant d’Al-Nassr.

Bon, quel trophée va-t-on inventer pour l’année prochaine ?

