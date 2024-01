Jürgen Klopp serait « heureux que Salah soit éliminé dès la phase de groupes »

Jürgen Klopp n’est pas un Ange avec Salah.

Si la plupart des entraîneurs encouragent leurs joueurs à aller le plus loin possible, Jürgen Klopp voit ça d’un autre œil. En conférence de presse ce vendredi, il a avoué, en rigolant, ne pas souhaiter bonne chance à Mohamed Salah : « Si je disais que je lui souhaitais bonne chance, ce serait mentir. D’un point de vue personnel, je serais heureux qu’il soit éliminé dès la phase de groupes, mais c’est sûrement impossible, ils peuvent passer et gagner. »

Le pharaon, meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations (égalité avec Erling Haaland), va inévitablement manquer aux Reds, actuellement en tête du championnat avec 45 points. « Personne ne peut jouer comme Mo. On doit faire avec », a assuré Klopp, qui va devoir trouver une solution de secours, lui qui n’a dans son effectif aucun ailier droit de métier pour le remplacer. Lors de la dernière CAN, l’Égypte s’était hissé en finale avant de s’incliner (0-0, 4-2 T.A.B) face au Sénégal.

Kylian Mbappé est libre si jamais.

