Il est libre, Kylian

Kylian Mbappé est désormais libre de signer dans un autre club. Si, cette fois, toutes les parties, le PSG et le joueur, semblent vouloir éviter le mélodrame, la future décision de l’enfant de Bondy n’aura rien d’anodin. Elle ne sera pas non plus sans conséquence pour le foot français.

Kylian Mbappé est une ombre sur notre Ligue 1, et pas seulement sur l’équipe parisienne. Il ne célèbre pas un but, et les commentaires s’enflamment. Son humeur est disséquée en permanence, autant que ses performances. Son taux de bonheur est devenu une data comme une autre. Avec ce doute lancinant : quittera-t-il la mère patrie ? Plus prosaïquement, la situation s’est largement décantée depuis l’été dernier et l’épisode du loft. Un accord financier aurait été trouvé entre le salarié et son employeur pour que son départ, y compris libre, ne se transforme pas en catastrophe économique (à chacun ensuite d’établir le bilan comptable de son passage dans la capitale).

Un enjeu pour le PSG et pour Mbappé

Au-delà de ces considérations purement financières, donc essentielles, le PSG construit désormais une narration, ou un storytelling, dans lequel le deuil du projet centré sur le capitaine des Bleus semble acté et même un soulagement. Luis Enrique ne semble pas obsédé par l’idée de construire son système de jeu – s’il en a un – autour de son attaquant vedette, qu’il sait malgré tout utiliser en attendant. L’émergence de Warren Zaïre-Emery offre par ailleurs de belles perspectives, et fournit en outre à la direction de QSI la possibilité de marquer l’enracinement francilien du club, notamment dans son discours envers les supporters. De fait, le PSG laisse croire que la fin du bling-bling peut très bien s’accommoder d’une équipe sans son meilleur buteur. De son côté, Mbappé sait probablement que pour dire correctement au revoir à l’Hexagone – lui qui est si soucieux de son image –, il devra, en accord avec ces belles envolées patriotiques, remporter un Euro et une médaille d’or olympique (ce qui constituera par ailleurs sûrement une des clauses de son futur contrat).

Certes, un exil, notamment vers un rival tel que le Real Madrid, ne représente guère une bonne nouvelle. La dernière grande star à crampons quitterait le Parc des Princes, après Neymar et Lionel Messi. Il a incarné depuis de nombreuses années le visage, surtout sportif, du club. Si dans les faits, le PSG conserverait toujours son statut hors normes et de favori dans le championnat français, il se révélerait presque plus anodin au regard de son effectif. Il faudra aussi confirmer en Ligue des champions. L’idée d’un onze reposant davantage sur des prospects ou sur le collectif peut séduire. Mais cela peut-il réellement suffire à conquérir le Graal d’une C1, qui reste le rêve absolu de Paris version QSI ?

Le foot français suspendu à l’avenir de sa star

Il demeure enfin une autre dimension angoissante autour de la décision de Mbappé. Et un autre observateur attentif. La LFP, empêtrée dans des difficiles négociations pour vendre ses droits TV sous le poids d’un contexte économique déprimant, se révèle celle qui craint le plus de voir partir sa dernière poule aux œufs d’or (même la sphère politique, à commencer par Emmanuel Macron, s’est résignée cette fois). Comment vendre un milliard une compétition sans stars ? Sachant que les succès éventuels de ses pensionnaires sur le terrain européen s’écrivent en pointillé, en forçant le trait de l’optimisme. Si le foot français possède quelques atouts dans sa manche, et un marché local non négligeable par exemple, un exil de Mbappé signerait une preuve supplémentaire du statut secondaire de la Ligue 1. Cela dit, le principal concerné devra ensuite prouver qu’il peut briller dans un autre environnement, un autre championnat, face à d’autres adversaires et montrer qu’il peut s’intégrer dans une équipe dont il ne serait plus le seul joueur alpha.

