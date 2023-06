Pronostic Irlande du Nord Kazakhstan : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Irlande du Nord se relance face au Kazakhstan

Présente en France lors de l’Euro 1016, l’Irlande du Nord espère décrocher son ticket pour l’Allemagne en 2024. Actuellement, la sélection irlandaise n’est pas dans les meilleures dispositions, car elle occupe seulement la 5e place de sa poule (sur 6). Toutefois, tout reste encore jouable, car cette poule I est très ouverte avec 4 équipes qui partagent la tête du classement. Pour ses débuts dans ses éliminatoires, l’Irlande du Nord a pris le meilleur sur San Marin (0-2). La suite fut plus laborieuse avec un revers à domicile face à la Finlande (0-1) et une autre défaite au Danemark (1-0) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les protégés de Michael O’Neill n’ont pas démérité et ont même pensé arracher un point dans le temps additionnel. Après plusieurs minutes de délibération, la VAR a refusé le but pour un hors-jeu du capitaine Evans qui avait servi le jeune Marshall. Ce lundi, l’Irlande du Nord joue une partie de sa qualification, car elle ne peut pas se permettre de laisser ses adversaires s’échapper. Pour tenter de prendre le dessus sur le Kazakhstan, O’Neill compte sur McNair, Charles, Lavery, Price, McCann ou Evans.

En face, le Kazakhstan est une modeste nation sur le plan footballistique, mais réussit des débuts prometteurs dans cette poule. Battus lors de la 1re journée par la Slovénie (1-2), les Kazakhs ont ensuite signé l’un des plus grands succès de leur histoire face au Danemark (3-2). Menée de 2 buts à domicile, la sélection kazakhe a renversé le scénario du match pour s’imposer face au demi-finaliste de l’Euro 2020. Sur la lancée de cet incroyable succès, le Kazakhstan est allé s’imposer logiquement vendredi dernier face à San Marin (0-3). Dans cette équipe, on retrouve plusieurs joueurs méconnus du grand public, qui évoluent pour la plupart au sein du championnat national à l’image de l’excellent Taybergen. D’autres se sont expatriés en Russie, comme Zaynutinov, décisif lors des 1ers matchs de son équipe. Devant son public, l’Irlande du Nord devrait trouver les ressources pour s’imposer et se relancer dans son groupe.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

