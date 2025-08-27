Cristian Chivu commence son mandat à l’Inter par un record

Comment réussir ses débuts, mode d’emploi.

Cristian Chivu n’a pas attendu longtemps pour montrer que l’Inter Milan allait se régaler cette saison. Propulsé sur le banc des Nerazzurri cet été après le départ de Simone Inzaghi vers l’Arabie saoudite, l’ancien défenseur roumain a connu des débuts rêvés dimanche soir. Son Inter a littéralement écrasé le Torino au Giuseppe-Meazza sur le score de 5-0 (un résultat qui ne leur rappelle pas que de bons souvenirs pour autant), portée par un doublé de Marcus Thuram et une démonstration collective.

Dans l’histoire de l’Inter

Cerise sur le gâteau : ce succès s’accompagne d’un record historique, puisque, selon Opta, Chivu devient le premier entraîneur de l’Inter à remporter son tout premier match de Serie A avec cinq buts d’écart. Une entrée en matière tonitruante pour celui qui a déjà laissé une empreinte durable en tant que joueur du club (169 apparitions). Le technicien de 44 ans doit maintenant confirmer que cette manita inaugurale n’était pas qu’un feu de paille. Prochain rendez-vous le 31 août contre l’Udinese.

Massimiliano Allegri ne peut pas en dire autant.

