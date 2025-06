L'inspiration décisive de Gianluigi Donnarumma avant la finale de Ligue des champions

Parfois, il y a des petits gestes qui font toute la différence.

À en croire Ousmane Dembélé, celui réalisé par Gianluigi Donnarumma avant la finale de Ligue des champions en fait partie : selon l’attaquant, le gardien a eu une attention tout particulière qui a permis au Paris Saint-Germain de se sentir plus fort au moment d’affronter l’Inter. « Dans le bus, Gianluigi Donnarumma a remis des lettres à tous les joueurs, tout le staff », a commencé l’ancien de Barcelone, pour France Football.

Et le meilleur joueur de la C1 de continuer, manifestement touché : « Il a fait un petit mot de soutien en disant que ce qu’on a fait cette saison, ça a été exceptionnel. Et c’était quelque chose de fort, en plus il l’a mis en français, en anglais, en portugais, pour tout le monde. Ça a vraiment motivé tout le monde. On avait déjà la motivation, mais encore plus après ça. C’était un très beau geste de sa part. »

La suite, tout le monde l’a connait.